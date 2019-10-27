ВИДЕО: Американский боец напал на судью сразу после поражения

Как сообщает официальный Instagram Bellator, Маркус Сурим был очень расстроен и не сдержал силового приема против судьи.
Соперник Сурина, 31-летний американец Девин Пауэлл, во втором раунде провел удушающий прием. Рефери принял решение остановить поединок, присудив победу Пауэллу. После этого 38-летний Сурин схватил судью за ногу и на отпускал на протяжении нескольких секунд.
Для американского спортсмена это поражение стало вторым в профессиональной карьере.
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