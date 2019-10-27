27.10.2019, 11:25

ВИДЕО: Американский боец напал на судью сразу после поражения

 (3)
rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО: Американский боец напал на судью сразу после поражения
Фото: Scanpix

Как сообщает официальный Instagram Bellator, Маркус Сурим был очень расстроен и не сдержал силового приема против судьи.

Соперник Сурина, 31-летний американец Девин Пауэлл, во втором раунде провел удушающий прием. Рефери принял решение остановить поединок, присудив победу Пауэллу. После этого 38-летний Сурин схватил судью за ногу и на отпускал на протяжении нескольких секунд.

Для американского спортсмена это поражение стало вторым в профессиональной карьере.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: