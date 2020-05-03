03.05.2020, 12:20

ВИДЕО | Актер из ”Игры Престолов” оторвал от земли штангу весом более 500 кг

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Хафтор Бьернссон
Хафтор БьернссонФото: скриншот YouTube

Исландский стронгмен Хафтор Бьернссон, прославившийся ролью Григора Клигана "Горы" в сериале "Игра Престолов", установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.

Он оторвал от земли штангу весом 501 кг. Видеозапись с рекордным подходом атлета опубликована на Youtube-канале Rouge Fitness.

Предыдущий рекорд принадлежал британцу Эдди Хоулу (500 кг). Из-за ситуации с коронавирусом Бьернссон установил рекорд в собственном спортивном зале в Исландии.

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