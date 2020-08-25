ВИДЕО: 9-летний мальчик поднимает 100-килограммовую штангу

В социальных сетях набирает популярность видео, где 9-летний Бубба Притчетт отрывает от помоста штангу весом 106,5 кг.
Притчетт намерен стать самым сильным человеком планеты. Помимо трудолюбия, у юного штангиста хорошие гены. Его отец Джерри Притчетт завоевал в 2017 году титул самого сильного человека США.
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