ВИДЕО: 280 километров в час на велосипеде. Это не шутка

Испытания велосипеда специальной конструкции проходили на взлетной полосе авиабазы на севере Англии. При установлении рекорда использовался специальный автомобиль, который рассекал воздух перед гонщиком. Предыдущий мировой рекорд 269 км/ч был установлен в 1995 году.

Однако все эти достижения касаются только мужчин. Абсолютный рекорд скорости на велосипеде принадлежит женщине: в сентябре прошлого года американка Дениз Мюллер-Коронек разогналась до 296 км/ч.