24.08.2019, 17:20
ВИДЕО: 280 километров в час на велосипеде. Это не шутка
Британец Нил Кэмпбелл стал самым быстрым велосипедистом на планете. Он развил скорость 280 км/ч, сообщает Euronews.
Британец Нил Кэмпбелл стал самым быстрым велосипедистом на планете. Он развил скорость 280 км/ч, сообщает Euronews.
Испытания велосипеда специальной конструкции проходили на взлетной полосе авиабазы на севере Англии. При установлении рекорда использовался специальный автомобиль, который рассекал воздух перед гонщиком. Предыдущий мировой рекорд 269 км/ч был установлен в 1995 году.
Однако все эти достижения касаются только мужчин. Абсолютный рекорд скорости на велосипеде принадлежит женщине: в сентябре прошлого года американка Дениз Мюллер-Коронек разогналась до 296 км/ч.
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