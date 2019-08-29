ВИДЕО: 17-летнюю спортсменку сборной России изнасиловали трое полицейских

Чемпионат России по пляжному волейболу проходил в спортивно-оздоровительном комплексе "Волей Град" под Анапой. ЧП произошло по окончании соревнований.

Российские сержанты предпочитают оральный секс

"17-летняя девушка пошла гулять с каким-то парнем. Они уединились на пляже, там их застала полиция. Молодые люди целовались. Девушку полицейские задержали, грозились рассказать тренеру о непристойном поведении в общественном месте, обещали неприятности. А в итоге принудили к сексу. Один караулил, пока двое других воспользовались девушкой", – рассказал источник "Комсомольской правды".

По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол, что могло поставить крест на спортивной карьере молодой волейболистки.

Из-за таких угроз несовершеннолетняя спортсменка из Подмосковья согласилась заняться оральным сексом с двумя сержантами полиции. Однако через несколько часов волейболистка написала заявление в правоохранительные органы о принудительных действиях сексуального характера. Теперь полицейским грозит до 5 лет лишения свободы.

Адвокат защищает полицейских

Инцидент на пляже вызвал большой общественный резонанс. Трех полицейских (им по 26-28 лет) быстро уволили из органов, возбуждено уголовное дело, два любителя орального секса решением суда отправлены на пару месяцев в СИЗО, от должности отстранен начальник отдела МВД России по Анапе.