ВИДЕО: 17-летнюю спортсменку сборной России изнасиловали трое полицейских

Ужасная история произошла на черноморском курорте Анапа. 17-летняя волейболистка юниорской сборной России утверждает, что полицейские склонили ее ночью заниматься сексом. Скандальную ситуацию вынужден был прокомментировать Кремль.
Чемпионат России по пляжному волейболу проходил в спортивно-оздоровительном комплексе "Волей Град" под Анапой. ЧП произошло по окончании соревнований.
Российские сержанты предпочитают оральный секс
"17-летняя девушка пошла гулять с каким-то парнем. Они уединились на пляже, там их застала полиция. Молодые люди целовались. Девушку полицейские задержали, грозились рассказать тренеру о непристойном поведении в общественном месте, обещали неприятности. А в итоге принудили к сексу. Один караулил, пока двое других воспользовались девушкой", – рассказал источник "Комсомольской правды".
По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол, что могло поставить крест на спортивной карьере молодой волейболистки.
Из-за таких угроз несовершеннолетняя спортсменка из Подмосковья согласилась заняться оральным сексом с двумя сержантами полиции. Однако через несколько часов волейболистка написала заявление в правоохранительные органы о принудительных действиях сексуального характера. Теперь полицейским грозит до 5 лет лишения свободы.
Адвокат защищает полицейских
Инцидент на пляже вызвал большой общественный резонанс. Трех полицейских (им по 26-28 лет) быстро уволили из органов, возбуждено уголовное дело, два любителя орального секса решением суда отправлены на пару месяцев в СИЗО, от должности отстранен начальник отдела МВД России по Анапе.
Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.
По словам защитника, в ночь на 26 августа сотрудники правоохранительных органов патрулировали территорию в поселке Витязево в окрестностях Анапы. На пляже полицейские обнаружили в беседке молодую пару, которая занималась сексом. Один из патрульных включил камеру мобильного телефона, чтобы зафиксировать происходящее.
Позже это видео появилось в открытом доступе, что уголовно наказуемо. Отчетливо слышно, как один из полицейских угрожает молодой спортсменке выписать 15 суток ареста.
Адвокат также отметил, что полицейские не знали о возрасте 17-летней девушки. Она выглядела на 25-26 лет и была под два метра ростом.
"Мы отрицаем факт, что имели место сексуальные отношения спортсменки с полицейскими, - сказал адвокат. - Заявили ряд ходатайств, просим провести экспертизы".
По словам полицейских, после инцидента на пляже молодая спортсменка отправилась на дискотеку, где танцевала до четырех утра. Правда, другие источники дают диаметрально противоположную информацию - волейболистка не могла находиться на дискотеке: полицейские отвезли ее в спорткомплекс "Волей Град", где она рассказала о случившемся тренеру. Именно он сообщил в правоохранительные органы о сексуальном надругательстве над волейболисткой.
Кремль комментирует ЧП
Инцидент с молодой спортсменкой и полицейскими прокомментировал "Медузе" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал дождаться выводов следствия, которое установит обстоятельства происшествия:
"Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными. Давайте дождемся, как появятся результаты разбирательства".
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