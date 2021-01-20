ВИДЕО: 130-килограммовый великан - главная звезда чемпионата мира

Дебютанты мирового первенства конголезцы заняли последнее место в группе, проиграв все три матча, но линейный африканской команды надолго запомнится любителям гандбола.

26-летний гандболист поразил болельщиков своими габаритами (его вес 130 кг) и снайперскими выстрелами: из 14 бросков по воротам соперников 13 достигли цели - 93 процента попадания!

По итогам предварительного раунда борьбу за медали чемпионата мира продолжают 24 команды, среди которых Россия и Беларусь - на втором этапе турнира они сыграют с Египтом, Швецией и Северной Македонией.