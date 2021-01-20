ВИДЕО: 130-килограммовый великан - главная звезда чемпионата мира
В Египте завершился первый этап чемпионата мира по гандболу. Главной звездой предварительного раунда стал линейный сборной Конго Готье Мвумби.
В Египте завершился первый этап чемпионата мира по гандболу. Главной звездой предварительного раунда стал линейный сборной Конго Готье Мвумби.
Дебютанты мирового первенства конголезцы заняли последнее место в группе, проиграв все три матча, но линейный африканской команды надолго запомнится любителям гандбола.
26-летний гандболист поразил болельщиков своими габаритами (его вес 130 кг) и снайперскими выстрелами: из 14 бросков по воротам соперников 13 достигли цели - 93 процента попадания!
По итогам предварительного раунда борьбу за медали чемпионата мира продолжают 24 команды, среди которых Россия и Беларусь - на втором этапе турнира они сыграют с Египтом, Швецией и Северной Македонией.
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