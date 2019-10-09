ВИДЕО: 0:61! Сборная России проиграла с неприличным счетом

Сборная России по регби установила антирекорд на Кубке мира-2019 в Японии. Россияне стали первой командой в истории чемпионатов мира, проигравшей два матча подряд с сухим счетом.
В заключительном поединке группового турнира россияне проиграли Шотландии - 0:61. Ранее они потерпели поражения от Ирландии (0:35), Самоа (9:34) и Японии (10:30).
Федерация регби России после поражения от шотландцев призвала футболистов российской сборной отомстить за разгром в Японии. Отборочный матч чемпионата Европы Россия - Шотландия состоится в Москве 10 октября.
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