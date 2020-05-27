Ветеран сборной Эстонии продолжает карьеру в Бундеслиге

По информации Bild, двухметровый эстонский гигант прошел медосмотр и подписал контракт на ближайший сезон.

Уроженец Пыльва с 2008 года выступает за границей. Ветеран сборной Эстонии 8 раз признавался лучшим гандболистом страны.