Ветеран сборной Эстонии продолжает карьеру в Бундеслиге

32-летний эстонский гандболист Майт Патрайл, отыгравший 8 сезонов подряд в германской Бундеслиге за "Ганновер-Бургдорф", перешел в другой немецкий клуб "Минден".
По информации Bild, двухметровый эстонский гигант прошел медосмотр и подписал контракт на ближайший сезон.
Уроженец Пыльва с 2008 года выступает за границей. Ветеран сборной Эстонии 8 раз признавался лучшим гандболистом страны.
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