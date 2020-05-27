27.05.2020, 20:55

Ветеран сборной Эстонии продолжает карьеру в Бундеслиге

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KÄSIPALL
Mait PatrailFoto: Arno Saar, Õhtuleht

32-летний эстонский гандболист Майт Патрайл, отыгравший 8 сезонов подряд в германской Бундеслиге за "Ганновер-Бургдорф", перешел в другой немецкий клуб "Минден".

По информации Bild, двухметровый эстонский гигант прошел медосмотр и подписал контракт на ближайший сезон.

Уроженец Пыльва с 2008 года выступает за границей. Ветеран сборной Эстонии 8 раз признавался лучшим гандболистом страны.

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