Вертолет снес двух велосипедистов на финише "Джиро"

Нидерландец Этьенн ван Эмпел после падения смог доехать до финиша, а итальянец Лука Ваккерманн был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом скулы.

Четвертый этап велогонки протяженностью 140 километров выиграл француз Арно Демар. Единственный эстонский велогонщик Танель Кангерт показал одинаковое время с победителем, финишировав в головной группе на 49-м месте.

В общем зачете велогонки лидирует португалец Жоау Алмейда, который на две секунды опережает эквадорца Хонатана Кайседо. После четвертого этапа Кангерт поднялся в общем зачете на 31-е место (+5.21).