Вертолет снес двух велосипедистов на финише "Джиро"

Драматичный эпизод произошел на заключительном километре 4-го этапа веломногодневки "Джиро д’Италия". Низколетящий вертолет снес незакрепленные барьеры, которые, в свою очередь, повалили двух гонщиков итальянской команды Vini Zabu – KTM.
Нидерландец Этьенн ван Эмпел после падения смог доехать до финиша, а итальянец Лука Ваккерманн был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом скулы.
Четвертый этап велогонки протяженностью 140 километров выиграл француз Арно Демар. Единственный эстонский велогонщик Танель Кангерт показал одинаковое время с победителем, финишировав в головной группе на 49-м месте.
В общем зачете велогонки лидирует португалец Жоау Алмейда, который на две секунды опережает эквадорца Хонатана Кайседо. После четвертого этапа Кангерт поднялся в общем зачете на 31-е место (+5.21).
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