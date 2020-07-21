Версия о диверсии. Что делали водолазы из КГБ в олимпийском Таллинне?

Олимпийские игры 1980 года впервые проводились в социалистической стране. Вопросам безопасного проведения Игр политическое руководство СССР уделяло большое внимание, поскольку еще свежа в памяти была трагедия на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, когда террористы расстреляли делегацию сборной Израиля.

"Альфу" подняли по тревоге

Для обеспечения безопасного проведения парусной регаты в Таллинн были направлены сотни сотрудников территориальных управлений МВД и КГБ СССР - большинство командированных несли службу в штатском.

Накануне открытия парусной регаты постовой милиционер, охранявший чашу олимпийского огня в парусном центре, увидел в воде желтый предмет, утверждают авторы документальной ленты "Олимпиада-80: секреты безопасности". По тревоге были подняты находившиеся в Таллинне боевые пловцы группы "Альфа" из сверхсекретного подразделения КГБ. Оргкомитет парусной регаты якобы готов был даже перенести ее открытие на один день.

Водолазы спустились в воду. Они осмотрели конструкцию чаши и газовые трубы. Ничего подозрительного не нашли. В воспоминаниях сотрудников "Альфы" отмечается, что подводная калитка, которая была установлена в месте впадения реки Пирита в Таллиннский залив была приоткрыта. Значит, кто-то был.

К поискам подключились пограничники, которые обнаружили на суше акваланг и гидрокомбинезон.

После обнаружения этих находок пловцам "Альфы" вторично пришлось спускаться в воду и еще раз осматривать чашу олимпийского огня на предмет обнаружения взрывного устройства.

"Ясно, что неизвестный аквалангист выбрался на берег и, скорее всего, находится в городе. Но что он делал возле чаши олимпийского огня?" спрашивает закадровый голос в документальном фильм.

Дублер на подстраховке

Олимпийский огонь прибыл в эстонскую столицу на поезде Москва - Таллинн утром 19 июля. В тот же день в Москве прошло открытие Олимпиады-1980, а церемония зажжения огня парусной регаты состоялась в Пирита 20 июля.

В документальном фильме показаны рассекреченные кадры из архива МВД СССР, сделанные в Таллинне. На них видно, как люди в штатском осматривают цветочные клумбы в Старом городе, а отряд кинологов проверяет территорию около Ратуши, в которой заночевал олимпийский огонь, и трибуны для зрителей в Пирита.