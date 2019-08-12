Велогонщика сбила машина во время тренировки

ДТП произошло в коммуне Дипиньяно на юге Италии, когда Поццовиво проводил тренировку на шоссе.

Отмечается, что машина скорой помощи прибыла на место ДТП в течение нескольких минут, 36-летнему итальянцу оказали первую помощь. Затем Поццовиво доставили в больницу, где у него были диагностированы переломы руки и ноги. Велогонщик все время находился в сознании.

Поццовиво в 2012 году стал победителем этапа знаменитой многодневной гонки "Джиро д'Италия". В том же году велогонщик выиграл многодневку "Тур Альп".