Велогонщика сбила машина во время тренировки

Итальянского велогонщика команды Bahrain Merida Доменико Поццовиво сбила машина, сообщает quicosenza.it
ДТП произошло в коммуне Дипиньяно на юге Италии, когда Поццовиво проводил тренировку на шоссе.
Отмечается, что машина скорой помощи прибыла на место ДТП в течение нескольких минут, 36-летнему итальянцу оказали первую помощь. Затем Поццовиво доставили в больницу, где у него были диагностированы переломы руки и ноги. Велогонщик все время находился в сознании.
Поццовиво в 2012 году стал победителем этапа знаменитой многодневной гонки "Джиро д'Италия". В том же году велогонщик выиграл многодневку "Тур Альп".
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