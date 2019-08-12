12.08.2019, 21:23

Велогонщика сбила машина во время тренировки

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Доменико Поццовиво. Архив
Доменико Поццовиво. АрхивФото: quicosenza.it

Итальянского велогонщика команды Bahrain Merida Доменико Поццовиво сбила машина, сообщает quicosenza.it

ДТП произошло в коммуне Дипиньяно на юге Италии, когда Поццовиво проводил тренировку на шоссе.

Отмечается, что машина скорой помощи прибыла на место ДТП в течение нескольких минут, 36-летнему итальянцу оказали первую помощь. Затем Поццовиво доставили в больницу, где у него были диагностированы переломы руки и ноги. Велогонщик все время находился в сознании.

Поццовиво в 2012 году стал победителем этапа знаменитой многодневной гонки "Джиро д'Италия". В том же году велогонщик выиграл многодневку "Тур Альп".

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