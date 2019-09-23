Ведущую легкоатлетическую державу могут отстранить от чемпионата мира. И это не Россия

Врач, который пожелал остаться анонимным, подтвердил ZDF: ”Чтобы не попасться на соревнованиях, они используют EPO на тренировках. Из нынешней сборной у меня на подобной процедуре было 8 бегунов”. По словам ZDF, в допинговом обмане участвовали мужчина и женщина из сборной Кении, которые являются претендентами на победу на чемпионате мира.

Национальная ассоциация легкой атлетики Кении прокомментировала ZDF, что: "Мы следим за тем, чтобы наша сборная следовала допинговым правилам. Спортсмены знают последствия: если кто-то принимал допинг, его исключат из команды, и он никогда больше не сможет выступать за национальную команду Кении”.

Но ZDF сообщает, что в Кении должен существовать сговор между федерацией и национальным антидопинговым агентством (ADAK). Как объясняет бывший сотрудник ADAK для ZDF: ”Они скрывают результаты от разных спортсменов, поэтому спортсмен не может быть забанен. Атлетическая федерации Кении и ADAK работают вместе и зарабатывают на этом деньги. Спортсмены или их менеджеры должны платить за это”.

У ZDF есть официальные документы от национальной ассоциации легкой атлетики, в которых высокопоставленный сотрудник пишет известному менеджеру по легкой атлетике: ”Оба теста спортсмена A и B положительные. Мы хотим встретиться как можно скорее, чтобы обсудить это”. В другом документе говорится: ”Ассоциация может освободить отстраненного спортсмена от допинг-теста, и мы работаем с этим”.