В возрасте 24-х лет умер лучший американский дзюдоист
Дзюдоист Джек Хаттон из США скончался на 25-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета США.
Дзюдоист Джек Хаттон из США скончался на 25-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета США.
Причины смерти американского спортсмена не сообщаются.
"Наряду с тем, что он был выдающимся дзюдоистом США, Джек был добросердечным, заботливым и замечательным человеком. Он был настоящим примером для подражания для дзюдоистов по всей стране", — говорится в сообщении.
Хаттон принимал участие в чемпионате мира 2019 года, где выбыл во втором раунде. Лучшим достижением американца на международных соревнованиях являлась серебряная медаль на этапе Гран-при в Турции. Также на его счету бронзовая награда Панамериканских игр. Хаттон считался одним из лучших дзюдоистов сборной США.
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