07.02.2020, 00:45
В Тарту установят памятник первому чемпиону мира по борьбе
В Тарту установят памятник известному борцу Георгу Гаккеншмидту (1878-1968).
В Тарту установят памятник известному борцу Георгу Гаккеншмидту (1878-1968).
Тартускакя горуправа вынесла решение о выделении земельного участка под памятник. Скульптура будет располагаться у пешеходно-велосипедной дорожки между Тартуским рынком и мостом Победы, сообщает Rus.Err.
Уроженец Дерпта (бывшее название Тарту) Георг Гаккеншмидт - борец и цирковой атлет, первый чемпион мира по вольной борьбе. Начал свою профессиональную карьеру в России, затем жил в Лондоне, где и скончался в возрасте 89 лет.
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