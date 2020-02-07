В Тарту установят памятник первому чемпиону мира по борьбе

Тартускакя горуправа вынесла решение о выделении земельного участка под памятник. Скульптура будет располагаться у пешеходно-велосипедной дорожки между Тартуским рынком и мостом Победы, сообщает Rus.Err.

Уроженец Дерпта (бывшее название Тарту) Георг Гаккеншмидт - борец и цирковой атлет, первый чемпион мира по вольной борьбе. Начал свою профессиональную карьеру в России, затем жил в Лондоне, где и скончался в возрасте 89 лет.