10.02.2020, 14:46

В Тарту отменили марафон из-за отсутствия снега

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В Тарту отменили марафон из-за отсутствия снега
Foto: Lennart Pruuli

Организаторы Тартуского марафона сегодня решили отменить 47-ой забег, который должен был состоятся 16 февраля. Причина — отсутствие снега.

На трассе из Отепя в Эльве, где проходит основная часть лыжного марафона, совсем нет снега. Поэтому марафон отменили. Организаторы отправят информацию о компенсации всем участникам.

Запланированный на субботу детский заезд перенесли на неопределенный срок, пока ситуация со снегом не улучшится.

Зато в Отепя пройдет поход на 27 и 17 километров. Всем, кто зарегистрировался на марафон, участие бесплатно. Но нужно перерегистрироваться на сайте марафона.

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