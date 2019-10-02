02.10.2019, 00:30

В Таллинне пройдет традиционный фестиваль конного спорта


rus.delfi.ee
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Vladimir Beletskiy
Tallinn International Horse ShowFoto: TIINA KÕRTSINI, ÕL

4-6 октября в Saku Suurhall пройдет традиционный фестиваль конного спорта Tallinn Horse Show. Нынче оно состоится уже в 17-й раз.

Кульминация соревнований - этапы Кубка мира по выездке и конкуру. Для участия в нынешнем турнире зарегистрировались 116 всадников, представляющих 9 стран.

Помимо спортивной части, организаторы по традиции подготовили для зрителей большую развлекательную программу.

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