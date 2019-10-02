02.10.2019, 00:30
В Таллинне пройдет традиционный фестиваль конного спорта
4-6 октября в Saku Suurhall пройдет традиционный фестиваль конного спорта Tallinn Horse Show. Нынче оно состоится уже в 17-й раз.
4-6 октября в Saku Suurhall пройдет традиционный фестиваль конного спорта Tallinn Horse Show. Нынче оно состоится уже в 17-й раз.
Кульминация соревнований - этапы Кубка мира по выездке и конкуру. Для участия в нынешнем турнире зарегистрировались 116 всадников, представляющих 9 стран.
Помимо спортивной части, организаторы по традиции подготовили для зрителей большую развлекательную программу.
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