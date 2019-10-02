В Таллинне пройдет традиционный фестиваль конного спорта

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Tallinn International Horse Show Foto: TIINA KÕRTSINI, ÕL

4-6 октября в Saku Suurhall пройдет традиционный фестиваль конного спорта Tallinn Horse Show. Нынче оно состоится уже в 17-й раз.