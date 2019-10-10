10.10.2019, 21:15
В Таллинне пройдет международный турнир дзюдоистов
12-13 октября в спортхолле "Калев пройдет международный турнир по дзюдо Tallinn European Open 2019.
12-13 октября в спортхолле "Калев пройдет международный турнир по дзюдо Tallinn European Open 2019.
Турнир собрал очень много участников. За медали будут соревноваться мужчины и женщины. В эстонской столице выступят 322 дзюдоиста из 38 стран.
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