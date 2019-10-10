10.10.2019, 21:15

В Таллинне пройдет международный турнир дзюдоистов


rus.delfi.ee
EST
Judo MK- etapp, 8.06.2013
JudoFoto: Vallo Kruuser

12-13 октября в спортхолле "Калев пройдет международный турнир по дзюдо Tallinn European Open 2019.

Турнир собрал очень много участников. За медали будут соревноваться мужчины и женщины. В эстонской столице выступят 322 дзюдоиста из 38 стран.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: