В субботу выяснится чемпион Эстонии по спортивной валке леса

Чемпионат Эстонии — знаменательное событие сезона спортивной валки леса, поэтому спортсмены стараются подогнать наилучшую форму именно к концу августа. Большинство больших и малых соревнований уже состоялось, и сезон близится к концу. Таким образом, лучшая возможность поставить точку в сезоне — завоевать титул чемпиона Эстонии.

По словам организатора Марта Келка, кандидатов на титул чемпиона Эстонии — несколько. ”В соревнованиях примут участие многократные чемпионы Эстонии и отличившиеся на чемпионатах мира Таави Эхрпайс, Сулев Тооминг и Хелвис Коорт. А также Ярро Михкельсон, совершивший, будучи юниором, мужские поступки на мировых и европейских соревнованиях и соревнующийся сегодня в профессиональном классе, который также жаждет получить вновь на чемпионате золотую медаль. Таким образом, конкуренция — очень высокая”, — говорит Келк.

Соревнования на стадионе Лууаской школы лесного хозяйства начнутся утром в девять часов, и зрители смогут наблюдать на стадионе за четырьмя видами спортивной валки. Спортсмены померятся силами в точности пиления, комбинированном торцевании, очистке ствола и замене цепи пилы. Валка деревьев будет согласно правилам чемпиона проходить в лесу. Чемпион Эстонии по спортивной валке леса этого года выяснится к вечеру субботы.

”Эстонцы — лесной народ, и наши лесорубы всегда отличались высоким мастерством. В ходе соревнования по спортивной валке леса мы испытаем спортивную форму и навыки повседневной работы лесовиков”, — говорит Март Келк. ”Это очень захватывающее и зрелищное состязание, в нем важны как скорость, точность, так и ловкость спортсмена”, — добавляет он.

На соревнованиях, состоявшихся в августе в Таллинне, в парке Мянни, первое место занял Райно Полль, набравший 1617 баллов, которому совсем немного уступил Эрик Рист (1615 баллов). По словам Келка, за такие суммы баллов даже на международных соревнованиях присуждаются медали, и субботние соревнования обещают быть крайне интересными. На этот раз в стартовом списке — 35 спортсменов, из которых премии в каждом классе соревнований получат три лучших, будут отмечены также тройки лучших в каждой дисциплине. Помимо лучших спортсменов-лесорубов в Лууа будут выяснены также лучшие мастера по использованию триммеров на соревнованиях по уходу за молодняком.