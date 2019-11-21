"В страну лучше не возвращайтесь". Лукашенко об олимпийских туристах

Лукашенко разочарован результатами выступления белорусских спортсменов на чемпионатах мира в нынешнем году, где они завоевали только 8 медалей в летних видах спорта. Белорусский лидер предупредил, что если на предстоящей Олимпиаде не будет результата, то чиновникам и функционерам в страну лучше не возвращаться.

"Если в Токио не будет результата, то никто в спорте из чиновников и функционеров не задержится. Поэтому вы подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, массажистами, врачами. Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь".