21.11.2019, 18:40

"В страну лучше не возвращайтесь". Лукашенко об олимпийских туристах

 (3)
EST 4
Aleksander Lukašenka
Aleksander LukašenkaFoto: Natalia Fedosenko/TASS/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на Олимпийском собрании в Минске, где строго предупредил спортивных чиновников и функционеров, собирающихся на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

Лукашенко разочарован результатами выступления белорусских спортсменов на чемпионатах мира в нынешнем году, где они завоевали только 8 медалей в летних видах спорта. Белорусский лидер предупредил, что если на предстоящей Олимпиаде не будет результата, то чиновникам и функционерам в страну лучше не возвращаться.

"Если в Токио не будет результата, то никто в спорте из чиновников и функционеров не задержится. Поэтому вы подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, массажистами, врачами. Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: