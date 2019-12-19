В составе сборной Эстонии на Юношеские игры Сильдару, Веэрпалу и даже хоккейная команда!

· Конрад Кудевийта
Смешанная команда по кёрлингу
· Катарийна Кламмер
· Натали Ведро
· Хенри Грюнберг
· Ромет Мяэсалу
Биатлон
· Лисбет Лийв
· Деми Хейнсоо
· Мийа Хелеэне Утсал
· Туудор Пальм
· Маркус Рене Эпнер
· Андреас Коппа
Фристайл
· Келли Сильдару
Лыжные гонки
· Йоханна Удрас
· Элийсабет Кооль
· Каспар Пяэрсон
· Андерс Веэрпалу
Горнолыжный спорт
· Ханс Маркус Данилас
Лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина
· Трийну Хаузенберг
Лыжное двоеборье
· Марккус Альтер
· Маркус Кягу
Прыжки на лыжах с трамплина
· Карель Раммо
Фристайлистка Келли Сильдару выступит на Юношеских Олимпийских играх в дисциплине «слоупстайл». «У меня нет олимпийского опыта, поэтому для меня важно выступить на Юношеских Олимпийских играх. Это поможет мне понять, что представляют собой Олимпийские игры. Это очень масштабные соревнования. Я уверена, что меня ждет исключительный опыт», – сказала Сильдару.
Впервые на Юношеских Олимпийских играх Эстония представлена и игроками в хоккей с шайбой – смешанные команды из представителей разных стран будут сформированы в результате жеребьевки. Члены нашей сборной Эрик Починок, Марек Починок и Конрад Кудевийта рассказали, как много для них значат Юношеские Олимпийские игры. «Это отличная возможность обратить на себя внимание. Также очень интересно, что представляют собой Олимпийские игры», – рассказали амбициозные молодые хоккеисты.
Близнецы Починок, которые в своей команде выполняют роль нападающих, начали кататься на коньках уже в четыре года и пошли по стопам отца – Роман Починок отыграл за хоккейную сборную Эстонию 109 матчей. «Пример отца сыграл роль, но еще нам понравились хоккейная атмосфера и запах льда», – сказал Эрик. Играющий на позиции защитника Кудевийта всегда знал, что хочет стать спортсменом, но в хоккее задержался второклассником, потому что стало интересно. «Каждая игра непохожа на другие. Скучно никогда не бывает», – сказал Конрад.
На Юношеских Олимпийских играх сборная Эстонии будет носить спортивную одежду Salomon и одежду для досуга Monton.
Медики предупреждают: не игнорируйте этот анализ
Мать нашла у дочери рак во время шоппинга
Убивать нельзя: предупреждение дачникам насчет гадюк
Как живёт отсидевший за надругательство над Шурыгиной