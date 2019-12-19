В составе сборной Эстонии на Юношеские игры Сильдару, Веэрпалу и даже хоккейная команда!

· Конрад Кудевийта

Смешанная команда по кёрлингу

· Катарийна Кламмер

· Натали Ведро

· Хенри Грюнберг

· Ромет Мяэсалу

Биатлон

· Лисбет Лийв

· Деми Хейнсоо

· Мийа Хелеэне Утсал

· Туудор Пальм

· Маркус Рене Эпнер

· Андреас Коппа

Фристайл

· Келли Сильдару

Лыжные гонки

· Йоханна Удрас

· Элийсабет Кооль

· Каспар Пяэрсон

· Андерс Веэрпалу

Горнолыжный спорт

· Ханс Маркус Данилас

Лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина

· Трийну Хаузенберг

Лыжное двоеборье

· Марккус Альтер

· Маркус Кягу

Прыжки на лыжах с трамплина

· Карель Раммо

Фристайлистка Келли Сильдару выступит на Юношеских Олимпийских играх в дисциплине «слоупстайл». «У меня нет олимпийского опыта, поэтому для меня важно выступить на Юношеских Олимпийских играх. Это поможет мне понять, что представляют собой Олимпийские игры. Это очень масштабные соревнования. Я уверена, что меня ждет исключительный опыт», – сказала Сильдару.

Впервые на Юношеских Олимпийских играх Эстония представлена и игроками в хоккей с шайбой – смешанные команды из представителей разных стран будут сформированы в результате жеребьевки. Члены нашей сборной Эрик Починок, Марек Починок и Конрад Кудевийта рассказали, как много для них значат Юношеские Олимпийские игры. «Это отличная возможность обратить на себя внимание. Также очень интересно, что представляют собой Олимпийские игры», – рассказали амбициозные молодые хоккеисты.

Близнецы Починок, которые в своей команде выполняют роль нападающих, начали кататься на коньках уже в четыре года и пошли по стопам отца – Роман Починок отыграл за хоккейную сборную Эстонию 109 матчей. «Пример отца сыграл роль, но еще нам понравились хоккейная атмосфера и запах льда», – сказал Эрик. Играющий на позиции защитника Кудевийта всегда знал, что хочет стать спортсменом, но в хоккее задержался второклассником, потому что стало интересно. «Каждая игра непохожа на другие. Скучно никогда не бывает», – сказал Конрад.

На Юношеских Олимпийских играх сборная Эстонии будет носить спортивную одежду Salomon и одежду для досуга Monton.