В Москве пропал чемпион Олимпиады-80. Не выходит на связь уже три дня

По словам Анастасии, в последний раз ее 66-летний отец выходил на связь 9 февраля. С тех пор данных о том, где он находится, нет. Поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Анастасия, дочь Александра Блинова: «В этот день, примерно в 11–12 часов у него должен был быть автобус из села Андреевское до Можайска. Отец направлялся в отделение банка, чтобы получить пенсионную карту. На связь он выходил 9 февраля в 9:29 утра и сказал, что вернется на работу к двум часам дня».

К вечеру Александр Блинов уже не отвечал на звонки, а на следующий день его телефон был выключен. Анастасия рассказала, что позвонила в банк, но там сказали, что ее отец у них не был.

Кроме того, Анастасия рассказала, что сейчас поступила новая информация об отце, что, якобы он из села Андреевское так и не уехал, опоздал на автобус и в последний раз его видели в местном магазине.

Друг Блинова Александр Евдокимов заявил, что общался с ним по телефону перед исчезновением. По словам Евдокимова, тот был в хорошем настроении и рассказывал о планах открыть школу верховой езды.

Александр Блинов — олимпийский чемпион 1980 года в командном троеборье и Заслуженный мастер спорта СССР.

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