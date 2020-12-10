В Киеве сожгли ночью "Мерседес" чемпиона мира и майора СБУ

За годы спортивной карьеры уроженец Абхазии выиграл на чемпионатах Европы и мира в общей сложности 9 медалей, в том числе 3 золотые, но поджигателей это не остановило.

33-летний Зантарая - непростой спортсмен, отмечает "Обозреватель". До недавнего времени он носил погоны майора СБУ, а осенью дзюдоист стал депутатом Киевского горсовета от партии "Слуга народа".