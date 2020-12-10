10.12.2020, 06:10
В Киеве сожгли ночью "Мерседес" чемпиона мира и майора СБУ
Известный украинский дзюдоист Георгий Зантарая лишился автомобиля "Мерседес", который двое злоумышленников подожгли глубокой ночью.
Известный украинский дзюдоист Георгий Зантарая лишился автомобиля "Мерседес", который двое злоумышленников подожгли глубокой ночью.
За годы спортивной карьеры уроженец Абхазии выиграл на чемпионатах Европы и мира в общей сложности 9 медалей, в том числе 3 золотые, но поджигателей это не остановило.
33-летний Зантарая - непростой спортсмен, отмечает "Обозреватель". До недавнего времени он носил погоны майора СБУ, а осенью дзюдоист стал депутатом Киевского горсовета от партии "Слуга народа".
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