10.12.2020, 06:10
В Киеве сожгли "Мерседес" чемпиона мира по дзюдо
Известный украинский дзюдоист Георгий Зантарая лишился автомобиля "Мерседес", который двое злоумышленников сожгли глубокой ночью.
Известный украинский дзюдоист Георгий Зантарая лишился автомобиля "Мерседес", который двое злоумышленников сожгли глубокой ночью.
За годы спортивной карьеры уроженец Абхазии выиграл на чемпионатах Европы и мира в общей сложности 9 медалей, в том числе 3 золотые, но поджигателей это не остановило.
33-летний Зантарая - непростой спортсмен, отмечает "Обозреватель". До недавнего времени он носил погоны майора СБУ. Осенью дзюдоист стал депутатом Киевского горсовета от партии "Слуга народа".
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