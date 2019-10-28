В финале Кубка мира по регби сыграют ЮАР и Англия. А цены уже взлетели до небес
По информации Daily Mail, стоимость билета на финальный матч Кубка мира по регби в Японии 2 ноября в Иокогаме уже превышает у перекупщиков 12 000 долларов.
По информации Daily Mail, стоимость билета на финальный матч Кубка мира по регби в Японии 2 ноября в Иокогаме уже превышает у перекупщиков 12 000 долларов.
Одновременно резко возрос интерес к авиабилетам между Великобританией и Японией. "После удивительной победы сборной Англии отмечен почти двукратный рост числа людей, интересующих рейсами до Токио, - сказал официальный представитель британской авиакомпании British Airways. - На текущей неделе у нас осталось лишь небольшое количество билетов на наши самолеты, вылетающие в Японию дважды в день, однако мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы помочь фанатам добраться туда".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Просто не выдержал»: подробности бойни в части в Забайкалье
Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию
Убийца девочки в Саратове раскрыл ужасные детали преступления
Названы четыре правила зарядки смартфона