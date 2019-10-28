В финале Кубка мира по регби сыграют ЮАР и Англия. А цены уже взлетели до небес

Одновременно резко возрос интерес к авиабилетам между Великобританией и Японией. "После удивительной победы сборной Англии отмечен почти двукратный рост числа людей, интересующих рейсами до Токио, - сказал официальный представитель британской авиакомпании British Airways. - На текущей неделе у нас осталось лишь небольшое количество билетов на наши самолеты, вылетающие в Японию дважды в день, однако мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы помочь фанатам добраться туда".