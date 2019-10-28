28.10.2019, 16:31

В финале Кубка мира по регби сыграют ЮАР и Англия. А цены уже взлетели до небес


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Встреча сборных ЮАР и Уэльса
Встреча сборных ЮАР и УэльсаФото: Scanpix

По информации Daily Mail, стоимость билета на финальный матч Кубка мира по регби в Японии 2 ноября в Иокогаме уже превышает у перекупщиков 12 000 долларов.

Одновременно резко возрос интерес к авиабилетам между Великобританией и Японией. "После удивительной победы сборной Англии отмечен почти двукратный рост числа людей, интересующих рейсами до Токио, - сказал официальный представитель британской авиакомпании British Airways. - На текущей неделе у нас осталось лишь небольшое количество билетов на наши самолеты, вылетающие в Японию дважды в день, однако мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы помочь фанатам добраться туда".

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