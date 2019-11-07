В Эстонии ужесточают наказание за допинг: денежный штраф или 2 года тюрьмы

"В законопроекте дана однозначная оценка - допингу нет места в спорте. Мы криминализируем хранение и посредничество в использовании допинг-препаратов и склонение к допингу. За использование запрещенных средств спортсмен будет дисквалифицирован. Мы надеемся, что более жесткие наказания предотвратят потенциальные допинговые преступления в дальнейшем", - пояснил министр культуры Тынис Лукас.

Законопроект, в частности, предусматривает за склонение к употреблению допинга денежный штраф или лишение свободы до двух лет.

Напомним, что в настоящий момент в склонении к употреблению допинга обвиняется известный лыжный тренер Мати Алавер. Уголовное дело в его отношении в скором времени начнет рассматривать Харьюский уездный суд.