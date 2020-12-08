"В чем моя вина?" Отстраненный от Олимпиады Лукашенко назвал МОК бандой

Белорусский лидер жестко высказался в адрес президента МОК Томаса Баха и возглавляемой им организации. Накануне МОК временно отстранил от Олимпиады в Токио 12 белорусских менеджеров - в том числе главу НОК Беларуси Александра Лукашенко и вице-президента НОК Виктора Лукашенко.

Резкое высказывание Лукашенко

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом", - передает слова Лукашенко Телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко напомнил о ситуации 2016 года и решении МОК о временном отстранении Паралимпийского комитета России от участия в Паралимпиаде в Бразилии:

"Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули "фас" и они поперли. Посмотрим, поддержит ли нас Россия".

Белорусы стучат на белорусов

После августовских выборов в Беларуси появилось Свободное объединение спортсменов, которое выдвинуло политические требования власти. Свыше 1600 представителей спортивной сферы требуют признать выборы президента Беларуси незаконными и освободить всех политзаключенных.

Фонд спортивной солидарности возглавила 34-летняя экс-пловчиха Александр Герасименя (трехкратный призер Олимпийских игр) - она переехала на местожительство в Литву. Ее 29-летний муж Евгений Цуркин продолжает входить в национальную сборную Беларуси по плаванию и тренироваться на родине.

В начале октября оппозиционно настроенные белорусские спортсмены обратились в МОК с просьбой расследовать притеснения со стороны властей и просили приостановить финансирование членства НОК Беларуси до нормализации ситуации.

Спортивный раскол

В то же время провластные спортсмены - их свыше 2500 человек - подписали свое обращение. По их мнению, спорт не должен быть связан с политикой. Провластные спортсмены утверждают, что псевдоспортивные структуры порочат спортивное движение, а их голос — это и есть голос настоящего спортивного сообщества страны.

Одна из горячих тем, обсуждаемых в белорусском спортивном сообществе - флаг, под которым спортсмены будут выступать на Олимпиаде-2021. На митинги и марши белорусские оппозиционеры ходили под бело-красными цветами. Если санкции в отношении белорусского НОК останутся в силе, то на Играх в Токио Беларусь могут не допустить под национальным флагом. Согласится ли на это Лукашенко?