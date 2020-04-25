Установленный с помощью допинга рекорд Эстонии продержался 17 лет

В 2007 году Кюльв признал в интервью Õhtuleht, что в годы спортивной карьеры регулярно использовал допинг:

"В наше время допинг-контроль был немного другой - основательно проверяли медалистов крупных соревнований. Я не пробился в сборную СССР, поэтому меня никогда не проверяли.

Соревнование в Леселидзе было единственное, когда я серьезно опасался допинг-контроля. Я показал высокий результат, вплотную приблизившись к большим тузам, и не знал, каким может быть наказание. Было ясно, что в той или иной степени допинг используют все лучшие".

Кюльв 11 лет подряд выигрывал чемпионат Эстонии в метании диска (1979-1989). Был чемпионом всесоюзного спортобщества "Трудовые резервы".

Поселок Леселидзе, в котором Кюльв установил рекорд Эстонии, был назван в честь генерал-полковника РККА Константина Леселидзе, скончавшегося в 1944 году после тяжелой болезни в возрасте 40 лет.

В ходе грузинско-абхазской войны, которая началась после развала СССР, поселок был переименован в Гячрыпш, а бронзовый памятник Герою Советского Союза абхазские власти снесли.