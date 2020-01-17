Уроженка Йыхви покорила сердце эстонского супербогатыря

Рекордсменка Эстонии в метании молота Анна-Мария Орель сообщила в социальных сетях, что состоит в отношениях с призером чемпионатов мира и Европы по тяжелой атлетике Мартом Сеймом.
29-летний Сейм - сильнейший штангист Эстонии. В 2015 году он стал серебряным призером чемпионата мира среди супертяжеловесов, а годом позже завоевал бронзу чемпионата Европы.
23-летняя уроженка Йыхви Орель в прошлом году установила новый рекорд Эстонии в метании молота (69.85).
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