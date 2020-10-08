08.10.2020, 06:00
Универмаг красоты распределяет стипендии для молодых спортсменов
Универмаг красоты Tradehouse уже в восьмой раз распределяет стипендии для молодых спортсменов.
Универмаг красоты Tradehouse уже в восьмой раз распределяет стипендии для молодых спортсменов.
Прием заявок в нынешнем году продлится до 19 октября. Ходатайствовать о получении стипендии могут подающие надежды спортсмены, добившиеся уже определенных результатов во внутриэстонских и международных турнирах. Возраст спортсменов не должен превышать 26 лет.
Размер стипендиального фонда составляет 20 000 евро. Более подробную информацию о порядке представления документов на получение стипендии можно узнать ЗДЕСЬ.
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