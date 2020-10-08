Универмаг красоты распределяет стипендии для молодых спортсменов

Прием заявок в нынешнем году продлится до 19 октября. Ходатайствовать о получении стипендии могут подающие надежды спортсмены, добившиеся уже определенных результатов во внутриэстонских и международных турнирах. Возраст спортсменов не должен превышать 26 лет.

Размер стипендиального фонда составляет 20 000 евро. Более подробную информацию о порядке представления документов на получение стипендии можно узнать ЗДЕСЬ.