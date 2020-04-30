30.04.2020, 02:30

Умер один из лучших спортсменов за всю историю Латвии

 (3)
EST
Janis Lusis
Janis LusisFoto: , Läti Delfi

После тяжелого онкологического заболевания скончался один из лучших спортсменов в истории Латвии Янис Лусис. 18 мая легендарному копьеметателю исполнился бы 81 год.

В составе сборной СССР Лусис выиграл золото Олимпиады-1968 в Мехико. Он также брал серебро Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (от победы его отделило лишь 2 сантиметра) и бронзу Олимпиады-1964 в Токио.

Лусис четыре раза побеждал на чемпионатах Европы. Он дважды устанавливал рекорды мира.

В 1987 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций признала Лусиса лучшим копьеметателем в истории спорта. В 2014 году легендарный спортсмен был включен в Зал славы легкой атлетики.

Читайте также: