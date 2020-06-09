Ультиматум для России: либо платите 5 млн долларов, либо досвидос

ВФЛА должна выплатить Мировой легкой атлетике 5 миллионов долларов за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу 23-летнего прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Фальшивая справка

Победитель чемпионата мира в закрытом помещении влип в дико скандальную историю. В июле 2018 года Лысенко показал на "Бриллиантовой лиге" гроссмейстерский результат - 2.40, а уже в начале августа он был отстранен от выступлений за пропуск трех (!) допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Свое отстранение Лысенко решил оспорить в Спортивном суде. Пропуск одного из допинг-тестов он решил оправдать с помощью фальшивой медицинской справки. Все данные клиники, в которой лечился прыгун (от регистрационного номера до имен врачей) были выдуманными.

Эту историю раскопали журналисты британской Sunday Times. Когда они решили навестить лечебное заведение, в котором якобы пребывал Лысенко, то по указанному адресу увидели ...разрушенное здание. К фальсификации справки было причастно прежнее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным, которое минувшей зимой ушло в отставку.

Гигантский штраф и серьезные санкции

Инцидент имел серьезные последствия для российской легкой атлетики. Новое руководство ВФЛА признало вину в мошенничестве по делу Лысенко, но избежать штрафных санкций не удалось.

В марте Мировая легкая атлетика оштрафовала Россию из-за дела Лысенко на гигантскую сумму - 10 миллионов долларов! Причем 5 из них ВФЛА должна заплатить к середине лета. Если эта сумма не будет уплачена вовремя, российские атлеты не получат допуск на международные турниры в качестве нейтральных спортсменов, а выплачивать придется все 10 миллионов.

"В нашем мартовском заявлении было четко указано, что процесс выдачи статуса нейтрального спортсмена (ANA) будет приостановлен, если штраф не будет уплачен к 1 июля", - сказала представитель Мировой легкой атлетики Джеффри.

В биатлоне тоже проблемы

Помимо денежного штрафа, Мировая легкая атлетика может строго лимитировать число россиян на крупных топ-турнирах - не больше 10 человек. Вдобавок ко всему российским легкоатлетам угрожает запрет на участие в Олимпийских играх в Токио.