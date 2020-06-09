09.06.2020, 02:00

Ультиматум для России: либо платите 5 млн долларов, либо досвидос


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Venemaa lipp
Venemaa lippFoto: Kirill Kukhmar/TASS

Мировая легкая атлетика (World Athletics) не будет выдавать нейтральные статусы российским спортсменам до тех пор, пока Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит крупный штраф. Об этом ТАСС сообщила сотрудница пресс-службы международной организации Николь Джеффри.

ВФЛА должна выплатить Мировой легкой атлетике 5 миллионов долларов за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу 23-летнего прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Фальшивая справка
Победитель чемпионата мира в закрытом помещении влип в дико скандальную историю. В июле 2018 года Лысенко показал на "Бриллиантовой лиге" гроссмейстерский результат - 2.40, а уже в начале августа он был отстранен от выступлений за пропуск трех (!) допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Свое отстранение Лысенко решил оспорить в Спортивном суде. Пропуск одного из допинг-тестов он решил оправдать с помощью фальшивой медицинской справки. Все данные клиники, в которой лечился прыгун (от регистрационного номера до имен врачей) были выдуманными.

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Эту историю раскопали журналисты британской Sunday Times. Когда они решили навестить лечебное заведение, в котором якобы пребывал Лысенко, то по указанному адресу увидели ...разрушенное здание. К фальсификации справки было причастно прежнее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным, которое минувшей зимой ушло в отставку.

Гигантский штраф и серьезные санкции
Инцидент имел серьезные последствия для российской легкой атлетики. Новое руководство ВФЛА признало вину в мошенничестве по делу Лысенко, но избежать штрафных санкций не удалось.

В марте Мировая легкая атлетика оштрафовала Россию из-за дела Лысенко на гигантскую сумму - 10 миллионов долларов! Причем 5 из них ВФЛА должна заплатить к середине лета. Если эта сумма не будет уплачена вовремя, российские атлеты не получат допуск на международные турниры в качестве нейтральных спортсменов, а выплачивать придется все 10 миллионов.

"В нашем мартовском заявлении было четко указано, что процесс выдачи статуса нейтрального спортсмена (ANA) будет приостановлен, если штраф не будет уплачен к 1 июля", - сказала представитель Мировой легкой атлетики Джеффри.

В биатлоне тоже проблемы
Помимо денежного штрафа, Мировая легкая атлетика может строго лимитировать число россиян на крупных топ-турнирах - не больше 10 человек. Вдобавок ко всему российским легкоатлетам угрожает запрет на участие в Олимпийских играх в Токио.

Из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил Всероссийская федерация легкой атлетики лишена полноценного членства в международном сообществе с ноября 2015 года. С тех пор российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях только в статусе нейтральных спортсменов.

Заявки на получение такого статуса подали в этом году несколько легкоатлетов, в их числе чемпионка мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Однако в настоящее время ни один спортсмен разрешение не получил - чиновники из Мировой легкой атлетики ждут от России деньги.

Помимо ВФЛА, серьезные финансовые проблемы испытывает также Союз биатлонистов России, от которого Международный союз биатлона требует выплаты 1 млн евро. СБР также лишен полноценного членства в международном сообществе.

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