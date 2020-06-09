Ультиматум для России: либо 5 млн долларов платите сразу, либо 10 - позже

Мировая легкая атлетика (World Athletics) не будет выдавать нейтральные статусы российским спортсменам до тех пор, пока Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит штраф в размере 5 миллионов долларов. Об этом ТАСС сообщила сотрудница пресс-службы международной организации Николь Джеффри.
ВФЛА должна выплатить Мировой легкой атлетике крупный штраф за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу 23-летнего прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Россия признала мошенничество
Победитель чемпионата мира в закрытом помещении влип в дико скандальную историю. В июле 2018 года Лысенко показал на "Бриллиантовой лиге" гроссмейстерский результат - 2.40, а уже в начале августа он был отстранен от выступлений за пропуск трех (!) допинг-тестов в течение 12 месяцев.
Свое отстранение Лысенко решил оспорить в Спортивном суде. Пропуск одного из допинг-тестов он решил оправдать с помощью фальшивой медицинской справки. Все данные клиники, в которой лечился прыгун (от регистрационного номера до имен врачей) были выдуманными.
Эту историю раскопали журналисты британской Sunday Times. Когда они решили навестить лечебное заведение, в котором якобы пребывал Лысенко, то по указанному адресу увидели ...разрушенное здание. К фальсификации справки было причастно прежнее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным, которое минувшей зимой ушло в отставку.
10 миллионов долларов из-за фальшивой справки
Инцидент имел серьезные последствия для российской легкой атлетики. Новое руководство ВФЛА признало вину в мошенничестве по делу Лысенко, но избежать штрафных санкций не удалось.
В марте Мировая легкая атлетика оштрафовала Россию из-за дела Лысенко на гигантскую сумму - 10 миллионов долларов! Причем 5 из них ВФЛА должна заплатить к середине лета. Если эта сумма не будет уплачена вовремя, российские атлеты не получат допуск на международные турниры даже в качестве нейтральных спортсменов, а выплачивать придется все 10 миллионов.
"В нашем мартовском заявлении было четко указано, что процесс выдачи статуса нейтрального спортсмена (ANA) будет приостановлен, если штраф не будет уплачен к 1 июля", - сказала представитель Мировой легкой атлетики Джеффри.
Легкоатлетов не пустят на Олимпиаду?
Помимо денежного штрафа, Мировая легкая атлетика может строго лимитировать число россиян на крупных топ-турнирах - не больше 10 человек. Вдобавок ко всему российским легкоатлетам угрожает запрет на участие в Олимпийских играх в Токио.
Из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил Всероссийская федерация легкой атлетики лишена полноценного членства в международном сообществе с ноября 2015 года. С тех пор российские легкоатлеты выступают на международных топ-турнирах в статусе нейтральных спортсменов.
Заявки на получение такого статуса подали в этом году несколько легкоатлетов, в их числе чемпионка мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Однако в настоящее время ни один спортсмен еще не получил разрешения - чиновники из Мировой легкой атлетики ждут от России деньги.
В биатлоне тоже проблемы
Помимо ВФЛА, аналогичные проблемы испытывает также Союз биатлонистов России, от которого Международный союз биатлона требует выполнения финансовых обязательств. Правда, суммы приводимые в российских СМИ, почему-то очень сильно различаются.
По одним данным, СБР должен выплатить 350 000 евро, по другим, размер задолженности составляет 1 млн евро. Неужели кто-то хочет нагреть на этом руки? СБР также лишен полноценного членства в международном сообществе.
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