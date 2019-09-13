13.09.2019, 13:17

Украинский гроссмейстер обвинил российское антидопинговое агентство в своем поражении

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rus.delfi.ee
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Украинский гроссмейстер обвинил российское антидопинговое агентство в своем поражении
Фото: 64.ru

По словам шахматиста, из-за проволочек российской антидопинговой службой он проиграл на Кубке мира по шахматам.

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев намекнул на предвзятые действия Российского антидопингового агентства во время первого раунда Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Украинец отметил, что длительность проверки продолжалась два часа, а также выразил недовольство тем, что проверку проводило РУСАДА.

”Я должен винить только самого себя за плохую игру во время Кубка мира. Но после первой игры вместо отдыха я провел буквально два часа — с 19.57 по 21.56 — на допинг-тесте, который проводило нанятое ФИДЕ РУСАДА. Почему так долго? Почему это было не ВАДА? Выбрали ли меня случайно?”, — написал гроссмейстер в своем твиттере.

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35-летнему украинцу в первом раунде Кубка мира по шахматам, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске, противостоял 17-летний российский шахматист Андрей Есипенко.

В итоге в противостоянии 46-го номера посева турнира с 83-м сенсационную победу одержал юный россиянин, сумевший выиграть одну из двух партий, в то время как другую свести к ничьей.

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