Уикенд с умными часами

Смарт-часы. Будущее. Бесконтактный платеж. Шагомер. Счетчик калорий. Примерно такие ключевые слова приходят в голову, когда достаешь из коробки умные часы Garmin Vivoactive 3. Что ж, наш журналист решил провести эксперимент и на уикенд надел эти смарт-часы на руку!

Гораздо больше, чем обычные часы

Как только надеваете на запястье Garmin Vivoactive 3, сразу становится понятно, что это не обычные наручные часы. Загорается голубоватая подсветка, и экран выглядит намного больше. Однако первым бросается в глаза, безусловно, внешний вид. Белые часы с белым ремешком не выглядят, конечно, самыми нейтральными, но все же стильно смотрятся на руке. Возможно, немного женственно, хотя это можно изменить, добавив маскулинности. Белый ремешок легко заменяется, так что часы можно без труда адаптировать к любой одежде или событию.

Почти забываешь, что часы вообще на руке – они настолько легкие, настолько тонкие, настолько изящные. Словно безделушка. Но внешний вид обманчив – это все же фитнес-часы, созданные для активных спортсменов, с устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass.

Кошелек остался дома

Отправляясь за покупками, всегда можно забыть дома кошелек. Но теперь нет причин кричать о помощи – клиенты Swedbank при помощи Vivoactive 3 могут использовать бесконтактные платежи. Взмахнул рукой, заплатил и уже забираешь покупки. Что само по себе очень удобно.

Но это все же смарт-часы, так что все другие умные функции сами собой разумеются – уведомления социальных сетей, прогноз погоды или возможность смотреть текущую историю прямо с экрана часов.

Персональный тренер всегда на запястье

Все же основным плюсом Garmin Vivoactive 3 является широкий монитор активности. Часы имеют предустановленные программы, отслеживающие результаты бега, плавания, силовых тренировок, гребли, катания на лыжах и многого другого. Вы можете следить даже за своим прогрессом в йоге. Как долго вы занимаетесь, сколько сжигаете, когда у вас стресс – этот персональный тренер сообщит вам всевозможные данные. На тыльной стороне есть мерцающий пульсометр, который показывает средний пульс как за неделю, так и за последние часы. Хотя часы водонепроницаемые, во время плавания монитор сердечного ритма не работает. Можно видеть дистанцию, время, потраченные калории и другое, но за сердечной деятельностью, к сожалению, следить нельзя.

И, конечно, часы считают шаги. За весь уикенд самым позитивным моментом был тот, когда часы в первый раз начали вибрировать на руке, оповещая о том, что достиг своей цели по количеству шагов в день. На экране замерцал роскошный кубок! Ура!