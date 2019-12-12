12.12.2019, 17:15

Удалено 20 000 файлов. ВАДА опубликовало отчет по Московской лаборатории.

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Rahvusvaheline Antidopinguagentuur WADA.
Rahvusvaheline Antidopinguagentuur WADA.Foto: DENIS BALIBOUSE, Reuters/Scanpix

В открытом доступе выложен 62-страничный отчет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о нарушениях в Московской антидопинговой лаборатории.

В нем подробнейше прописана доказательная база, как с данными лаборатории производились манипуляции – причастные не слишком умело попытались скрыть этот факт.

Сообщается, что в период с 1 по 9 января 2019 года (накануне посещения лаборатории экспертами ВАДА) из системы было удалено 19 982 файла, полностью исчезли копии данных за 2008-2011 годы.

8 января администратор удалил 632 файла и их копии, создававшиеся в результате автоматических сохранений, - он поставил в системе дату 23 мая 2015 года. При попытке вернуться в правильную дату он допустил ошибку – 01/08/2019 вместо 08/01/2019, в результате чего система оказалась датирована августом 2019-го – еще не наступившего на тот момент числа.

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