Удалено 20 000 файлов. ВАДА опубликовало отчет по Московской лаборатории.

В нем подробнейше прописана доказательная база, как с данными лаборатории производились манипуляции – причастные не слишком умело попытались скрыть этот факт.

Сообщается, что в период с 1 по 9 января 2019 года (накануне посещения лаборатории экспертами ВАДА) из системы было удалено 19 982 файла, полностью исчезли копии данных за 2008-2011 годы.

8 января администратор удалил 632 файла и их копии, создававшиеся в результате автоматических сохранений, - он поставил в системе дату 23 мая 2015 года. При попытке вернуться в правильную дату он допустил ошибку – 01/08/2019 вместо 08/01/2019, в результате чего система оказалась датирована августом 2019-го – еще не наступившего на тот момент числа.