Участники Таллиннского марафона смогут выпить на трассе безалкогольное пиво

"Безалкогольное пиво часто предлагают участникам беговых, велосипедных и лыжных марафонов, поскольку оно обладает хорошими функциональными свойствами", - сказал исполнительный директор "А Ле Кок" Тармо Нооп.

"Употребление безалкогольного пива в качестве восстановительного напитка подтверждается научными исследованиями, которые подчеркивают высокий уровень содержания в нем витаминов группы В и антиоксидантов", - добавил Нооп.

На Таллиннском марафоне безалкогольное пиво можно будет употреблять только на отметке 31 км и после финиша. На всех питьевых пунктах участники могут получить воду и спортивный напиток.