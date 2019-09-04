04.09.2019, 12:50

Участники Таллиннского марафона смогут выпить на трассе безалкогольное пиво

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rus.delfi.ee
EST 13
Alkoholivaba õlu
Alkoholivaba õluFoto: A. Le Coq

Официальным питьевым партнером Таллиннского марафона, который пройдет 8 сентября, является "А Ле Кок". Помимо воды и спортивного напитка, марафонцы впервые смогут отведать на трассе и безалкогольное пиво.

"Безалкогольное пиво часто предлагают участникам беговых, велосипедных и лыжных марафонов, поскольку оно обладает хорошими функциональными свойствами", - сказал исполнительный директор "А Ле Кок" Тармо Нооп.

"Употребление безалкогольного пива в качестве восстановительного напитка подтверждается научными исследованиями, которые подчеркивают высокий уровень содержания в нем витаминов группы В и антиоксидантов", - добавил Нооп.

На Таллиннском марафоне безалкогольное пиво можно будет употреблять только на отметке 31 км и после финиша. На всех питьевых пунктах участники могут получить воду и спортивный напиток.

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