Участники Таллиннского марафона смогут выпить безалкогольное пиво

Официальным питьевым партнером Таллиннского марафона, который пройдет 8 сентября, является "А Ле Кок". Помимо воды и спортивного напитка, марафонцы впервые смогут отведать на трассе и безалкогольное пиво.
"Безалкогольное пиво часто предлагают участникам беговых, велосипедных и лыжных марафонов, поскольку оно обладает хорошими функциональными свойствами", - сказал исполнительный директор "А Ле Кок" Тармо Нооп.
"Употребление безалкогольного пива в качестве восстановительного напитка подтверждается научными исследованиями, которые подчеркивают высокий уровень содержания в нем витаминов группы В и антиоксидантов", - добавил Нооп.
На Таллиннском марафоне безалкогольное пиво можно будет употреблять только на отметке 31 км и после финиша. На всех питьевых пунктах участники cмогут получить воду и спортивный напиток.
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