Участник "Дакара" скончался на борту самолета от полученных ран
Печальная новость пришла в заключительный день марафонского ралли-рейда "Дакар-2021". Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в Саудовской Аравии.
Печальная новость пришла в заключительный день марафонского ралли-рейда "Дакар-2021". Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в Саудовской Аравии.
Шерпен попал в аварию 10 января на скорости 178 км/ч. Когда врачи обнаружили гонщика он находился без сознания. В больнице у Пьера диагностировали серьезную травму головы. Его срочно прооперировали в нейрохирургическом отделении - с тех пор он находился в искусственной коме.
Смерть мотоциклиста наступила в тот момент, когда гонщика перевозили на медицинском самолете в один из госпиталей Франции. Находившийся на борту врач-реаниматолог не смог ему помочь.
Шерпен стал 31-м участником "Дакара", погибшим от травм во время ралли-рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2020 году, когда на территории Саудовской Аравии погиб нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер.
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