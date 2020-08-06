У выступавших в Эстонии латвийских спортсменов обнаружили коронавирус

По словам исполняющего обязанности директора Мурьянской спортивной гимназии Сергея Чеверса, в минувшее воскресенье молодые велосипедисты соревновались в Эстонии.

По возвращении домой у двух спортсменов появились симптомы простуды и повышенная температура. Они сдали тест на Covid-19, результаты которого оказались положительные.

Где подцепили "корону" молодые латвийские таланты - сказать пока трудно, поскольку минувшая неделя у них была очень насыщенной. Помимо Эстонии, учащиеся Мурьянской спортивной гимназии принимали участие еще в двух гонках в Латвии.

По информации латвийского Delfi, за последние сутки на берегах Даугавы выявлены 18 случаев заражения коронавирусом, причем 9 из них приходятся на Мурьянскую спортивную гимназию.

Генеральный секретарь Союза велосипедистов Урмас Карлсон о заражении молодых латвийских велосипедистов узнал от Delfi Sport. По его словам, никто из Латвии его не информировал о заболевании спортсменов. В конце прошлой недели латвийские велосипедисты выступали на соревнованиях в Хаанья.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!