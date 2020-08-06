У выступавших в Эстонии латвийских спортсменов обнаружили коронавирус
Одним из очагов распространения коронавируса в Латвии стала Мурьянская спортивная гимназия, велосипедисты которой соревновались на прошлой неделе в Эстонии.
Одним из очагов распространения коронавируса в Латвии стала Мурьянская спортивная гимназия, велосипедисты которой соревновались на прошлой неделе в Эстонии.
По словам исполняющего обязанности директора Мурьянской спортивной гимназии Сергея Чеверса, в минувшее воскресенье молодые велосипедисты соревновались в Эстонии.
По возвращении домой у двух спортсменов появились симптомы простуды и повышенная температура. Они сдали тест на Covid-19, результаты которого оказались положительные.
Где подцепили "корону" молодые латвийские таланты - сказать пока трудно, поскольку минувшая неделя у них была очень насыщенной. Помимо Эстонии, учащиеся Мурьянской спортивной гимназии принимали участие еще в двух гонках в Латвии.
По информации латвийского Delfi, за последние сутки на берегах Даугавы выявлены 18 случаев заражения коронавирусом, причем 9 из них приходятся на Мурьянскую спортивную гимназию.
Генеральный секретарь Союза велосипедистов Урмас Карлсон о заражении молодых латвийских велосипедистов узнал от Delfi Sport. По его словам, никто из Латвии его не информировал о заболевании спортсменов. В конце прошлой недели латвийские велосипедисты выступали на соревнованиях в Хаанья.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Странный симптом COVID-19 обнаружила у себя заболевшая медсестра
Шумахер купил тольяттинскую «Ниву»
Трагедия Бейрута: как выглядел город до и после взрыва
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости