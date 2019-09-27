У Талахадзе мировой рекорд, Сейм далеко от пьедестала почета

Эстонский богатырь Март Сейм, которого в последнее время преследуют травмы, занял 18-е место среди 28 участников - 400 кг (175+225). В первом упражнении Сейм сумел выполнить удачный подход в рывке лишь в третьей попытке.

В ближайшее время эстонский силач должен перенести операцию на грудной мышце, однако он не теряет надежды пробиться на Олимпиаду-2020 в Токио.

Второй представитель Эстонии на мировом первенстве Лехо Пент (весовая категория до 102 кг) занял 15-е место среди 22 участников - 346 кг (156+190). Победителем в этой весовой категории стал белорус Евгений Тиханцов - 398 кг (180+218).

В медальном зачете первое место уверенно занял Китай - 18 наград (10-5-3). У России лишь одна серебряная медаль, которую в заключительный день чемпионата мира завоевала Татьяна Каширина.