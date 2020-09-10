10.09.2020, 16:36

У олимпийской чемпионки окончательно отняли право на повышенный тестостерон

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Кастер Семеня
Кастер СеменяФото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Кастер Семени, поданную ею на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Кастер Семени, поданную ею на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает The Sun.

У легкоатлетки окончательно отняли право на участие в соревнованиях при повышенном уровне тестостерона. Ей предстоит принимать медикаменты для снижения гормона в организме, либо перенести операцию. Семеня уже прокомментировала решение суда, назвав правило по контролю тестостерона попыткой ”помешать ей оставаться той, кем она является”.

В июне 2019-го Семеня уже подавала апелляцию на постановление CAS, и тогда швейцарский суд удовлетворил ее. Однако позднее решение было пересмотрено.

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В феврале 2019-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ввела новое правило для легкоатлеток, выступающих на дистанциях от 400 метров: их уровень тестостерона не должен превышать пять наномоль на литр. CAS утвердил нововведение. Семеня была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в своем организме.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканке пришлось пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

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