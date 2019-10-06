06.10.2019, 15:30

Тянак выиграл Ралли Уэльса

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rus.delfi.ee
EST 6
Ott Tänak Walesis
Ott Tänak WalesisFoto: twitter.com/TGR_WRC

Кроме 25 очков в копилку общего зачета чемпионата мира по ралли эстонский гонщик заработал дополнительные очки за победу на последнем допе (power stage).

Тянак лидировал в субботу, закрепив успех в воскресенье, когда финишировал в топ-5 на всех допах.

Delfi

Положение в зачёте пилотов после этапа в Уэльсе:
1. Отт Тянак - 240
2. Себастьян Ожье - 212
3. Тьерри Нойвилль - 199

В зачёте марок лидирует Huyndai - 340 очков. Но Toyota отстаёт всего на 8 очков.

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