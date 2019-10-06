Тянак выиграл Ралли Уэльса

Кроме 25 очков в копилку общего зачета чемпионата мира по ралли эстонский гонщик заработал дополнительные очки за победу на последнем допе (power stage).
Тянак лидировал в субботу, закрепив успех в воскресенье, когда финишировал в топ-5 на всех допах.
Положение в зачёте пилотов после этапа в Уэльсе:
1. Отт Тянак - 240
2. Себастьян Ожье - 212
3. Тьерри Нойвилль - 199
В зачёте марок лидирует Huyndai - 340 очков. Но Toyota отстаёт всего на 8 очков.
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
За что убили принцессу Диану: дневник с компроматом
Остановите бой. Погиб боксер Максим Дадашев