Тянак выиграл Ралли Уэльса

Тянак лидировал в субботу, закрепив успех в воскресенье, когда финишировал в топ-5 на всех допах.

Delfi

Положение в зачёте пилотов после этапа в Уэльсе:

1. Отт Тянак - 240

2. Себастьян Ожье - 212

3. Тьерри Нойвилль - 199

В зачёте марок лидирует Huyndai - 340 очков. Но Toyota отстаёт всего на 8 очков.