"Твоя жена работала в эскорте". Российский борец выгнал со свадьбы супругу

Сидаков выиграл два последних чемпионата мира и собирался летом выступать на Олимпиаде в Токио. Поскольку ее перенесли на следующий год, борец решил обустроить свое семейное счастье. Если бы он знал, чем обернется эта свадьба во Владикавказе.

В разгар веселья на мобильные телефоны Сидакова и гостей праздника пришли видеоролики, где невеста спортсмена позировала в неподобающем виде. Автор рассылки утверждал, что раньше девушка оказывала интимные услуги в эскорте.

24-летний средневес был в шоке от увиденного. Он выгнал невесту из ресторана, а самого борца родственники увезли за город, сообщает "Евроспорт".

Позже выяснилось, что сеанс разоблачения устроил бывший возлюбленный невесты, который решил ей отомстить с помощью видеороликов.