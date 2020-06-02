Трехкратный чемпион мира найден мертвым в Подмосковье
Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер был найден мертвым в своем доме в подмосковном Высоковске.
Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер был найден мертвым в своем доме в подмосковном Высоковске.
Трагедия произошла после ссоры Трайбера с 33-летней супругой Юлией. После конфликта жена вместе с маленькой дочерью уехала к маме. Оставшись один, Трайбер отправил сообщения супруге и сыну, в которых просил извинения, и перестал выходить на связь.
По данным "МК", тело 55-летнего российского спортсмена с огнестрельным ранением головы и без признаков жизни обнаружил сын Евгений. Сотрудники правоохранительных органов рядом с телом нашли в комнате незарегистрированный обрез охотничьего ружья с двумя стволами.
В последние годы Трайбер работал тренером. Среди его подопечных была и супруга.
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