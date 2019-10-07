Трехкратный чемпион Эстонии по дрифту Михкель Норман Тултс выиграл чемпионат Балтии

Последний этап Чемпионата Балтии по дрифту, который состоялся в Риге, выиграл эстонский спортсмен Михкель Норман Тултс. Эта победа позволила ему впервые завоевать звание чемпиона Балтии по дрифту.
В общем зачете Чемпионата Балтии второе место занял литовец Бенедиктас Чирба, а третье место досталось нашему соотечественнику Ао Вайда.
По словам Кристьяна Салмре — председателя Союза дрифта Эстонии, который также выполнял в Латвии роль судьи — состязание было сложным. ”Постоянно меняющаяся погода мешала гонщикам приспособиться к трассе и успех сопутствовал опытным спортсменам”, — сказал Салмре.
Сам Тултс, разумеется, доволен результатом. ”Супер-чувство. С начала сезона мечтал именно об этом и соответственно ставил цели”, — сказал Тултс после оглашения финальных результатов.
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