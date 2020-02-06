Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой

По информации издания, ее госпитализировали в больницу с глубокими порезами на левой руке. Состояние пациентки врачи характеризуют как тяжелое.

”В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия", — сообщает агентство городских новостей ”Москва”.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.