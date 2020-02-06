06.02.2020, 11:27

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой

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Александра Солдатова
Александра СолдатоваФото: скриншот из видеозаписи выступления на ЧЕ-2018

В Москве пыталась покончить с собой известная российская гимнастка, трёхкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы Александра Солдатова, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации издания, ее госпитализировали в больницу с глубокими порезами на левой руке. Состояние пациентки врачи характеризуют как тяжелое.

”В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия", — сообщает агентство городских новостей ”Москва”.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.

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