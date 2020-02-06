Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой? Она утверждает, что просто порезалась(9)
В Москве пыталась покончить с собой известная российская гимнастка, трёхкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы Александра Солдатова, сообщил сегодня телеграм-канал Baza.
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