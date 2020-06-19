Трагическая гибель украинских спортсменов в Японии и под Одессой

Борисенко прилетел в Японию для участия в Токийском марафоне еще в феврале. Из-за коронавируса забег отменили, тогда спортсмен решил совершить восхождение на стратовулкан Фудзияму.

Тело украинца было найдено еще в середине мая, но иденфицировать личность погибшего удалось только теперь. В настоящий момент родственники погибшего определяются о порядке репатриации останков тела в Украину.

Борисенко - не единственный погибший марафонец на Украине. На прошлой неделе во время ультрамарафона в Одесской области пропала Екатерина Катющева. Во время забега спортсменка получила тепловой удар и потеряла сознание. Затем наступило переохлаждение организма. Поиски, к которым была привлечена полиция, продолжались 8 часов. К сожалению, спасти жизнь марафонки не удалось. Она скончалсь в больнице от инсульта.