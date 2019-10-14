Тони Фергюсон, наконец-то! Хабиб назвал имя будущего соперника
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его следующим соперником в рамках UFC должен стать американец Тони Фергюсон.
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его следующим соперником в рамках UFC должен стать американец Тони Фергюсон.
"Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что больше нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться, — приводит слова Нурмагомедова Netcast Zone. — После него я могу подраться с Жоржем Сен-Пьером, но я не буду подниматься наверх в весе. Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времен".
Сейчас оба спортсмена имеют серию из 12 побед в UFC подряд, это один из лучших показателей в истории промоушена. Ранее их поединок срывался четыре раза.
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